Fabiano Santacroce torna a giocare con il Magma Napoli

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli e del Parma, ha annunciato il suo ritorno nel mondo del calcio firmando un contratto con il Magma Napoli, squadra che gioca in Prima Categoria. A 40 anni, Santacroce ha rimesso le scarpini e la divisa, pronto a dare il suo contributo alla squadra nel prossimo campionato.

Nell’intervista, ha sottolineato l’importanza della sua amicizia con capitan Reginaldo, che ha avuto un ruolo cruciale nella promozione del club nella stagione passata. Vincenzo Rossi Pisano, presidente del Magma Napoli, aveva già manifestato interesse per tesserarlo nella stagione precedente, ma Santacroce ha sentito che ora era il momento giusto per rimettersi in gioco.

Nel corso della sua carriera, ha avuto modo di confrontarsi con diversi calciatori di alto livello e ha espresso grande rispetto per Pato e Crespo, descrivendo quest’ultimo come un avversario particolarmente difficile da marcare. Ha anche condiviso alcuni aneddoti divertenti sui suoi ex compagni di squadra e le varie esperienze vissute nel calcio professionistico.

Santacroce ha manifestato l’intenzione di contribuire al settore tecnico della nuova scuola calcio del club, impegnandosi a supportare i giovani calciatori nel migliorare le loro capacità. Nonostante un lungo periodo lontano dal calcio professionistico, è motivato a lasciare un’impronta nella sua nuova squadra.

Attualmente, non ci sono informazioni dettagliate sulla data di inizio della nuova stagione e sui luoghi delle future partite, ma questi aspetti saranno comunicati più avanti.