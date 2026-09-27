Turchia-Italia: pronostico per il match di Nations League

La Nazionale italiana di calcio si prepara a scendere in campo contro la Turchia lunedì 28 settembre alle 20.45 a Bursa, per la seconda giornata della Nations League. Dopo la pesante sconfitta contro il Belgio, gli azzurri, guidati da Roberto Mancini, sono determinati a riscattarsi in questo incontro contro l’amico e collega Vincenzo Montella.

Questa partita è cruciale per il terzo posto nel Gruppo 1, un piazzamento che potrebbe garantire all’Italia un posto come testa di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione per gli Europei del 2028, previsto il 6 dicembre a Belfast.

In vista del match, Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano dieci dei 34 giocatori convocati; attualmente, la rosa è scesa a 33 dopo il rientro di Zaniolo a causa di un infortunio. Gli azzurri potrebbero schierare sei o sette nuovi titolari rispetto alla gara contro il Belgio, considerando che Barella e Mancini non sono stati convocati.

Anche la Turchia arriva a questa sfida dopo una sconfitta, avendo perso 1-0 in casa contro la Francia. Montella dovrà affrontare diverse assenze significative, tra cui Calhanoglu e Yildiz, entrambi infortunati, e Cakir, squalificato.

Per quanto riguarda le scommesse, i principali bookmaker segnalano buone probabilità di vedere almeno un gol nella partita. L’Over 0,5 è quotato a 1,04 su William Hill e Admiralbet, mentre il segno Goal è offerto a 1,59 su Starcasinò, Betsson e Marathonbet.