Giunta Figc: Buonfiglio attende pareri giuridici

In una conferenza stampa successiva alla Giunta, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha annunciato di aver ricevuto quasi tutti i documenti dai giuristi riguardo alla situazione della Figc. Tuttavia, non ha ancora avuto modo di esaminare i vari pareri.

Buonfiglio ha sottolineato che la scelta su se la Giunta sarà ordinaria o straordinaria dipenderà proprio da questi pareri. Durante la conferenza si è parlato anche del commissariamento della Fipe e della questione legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò nella Figc.

In un altro momento, ha condiviso il suo entusiasmo per la recente partita dell’Italia contro la Turchia, esprimendo la gioia di averla seguita insieme ai suoi nipotini, con i quali ha cantato l’inno nazionale.