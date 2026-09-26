La carriera di Alessandro Nesta tra Lazio e Nazionale

Alessandro Nesta, famoso difensore italiano, ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile della Lazio all’età di appena 9 anni. Dopo aver completato la sua formazione, è stato inserito nella prima squadra nell’estate del 1993, debuttando in Serie A il 13 marzo 1994 sotto la direzione di Dino Zoff.

Nella sua stagione d’esordio, Nesta ha collezionato 2 presenze, numero che è salito a 11 nella seconda stagione e a 23 nella terza, portandolo a ricevere una convocazione in Nazionale per gli Europei del 1996. Durante la stagione 1997-98, ha giocato un ruolo chiave nella vittoria della Coppa Italia, siglando un gol decisivo in finale contro il Milan.

Nel 1998, un infortunio ai Mondiali di Francia lo ha costretto a restare lontano dai campi per sei mesi, ma la Lazio è riuscita a portare a casa l’ultima edizione della Coppa delle Coppe. Negli anni a seguire, il club ha festeggiato anche la conquista dello scudetto e della Coppa Italia nella stagione 1999-2000.

Nel 2002, Nesta ha deciso di lasciare la Lazio per unirsi al Milan, dove ha trascorso 10 anni, aggiudicandosi numerosi trofei, tra cui due scudetti e due Champions League.

In Nazionale, il suo esordio risale al 5 ottobre 1996. Nonostante alcune difficoltà nei Mondiali, ha festeggiato la vittoria del torneo nel 2006, chiudendo la sua carriera internazionale con 78 presenze.

Successivamente, dopo aver giocato per il Montreal Impact e il Chennaiyin, Nesta si è ritirato nel 2013 e ha iniziato la sua avventura come allenatore.