Cristiano Ronaldo al centro di un caso di malumore

Il noto calciatore Cristiano Ronaldo si trova in una situazione di malumore dopo la vittoria della sua nazionale contro la Norvegia in Nations League. Stando a quanto riportato dalla stampa portoghese, l’assenza di festeggiamenti da parte del fuoriclasse e il suo veloce rientro negli spogliatoi hanno destato diverse preoccupazioni.

Ronaldo, attualmente in forza all’Al Nassr, è arrivato al centro sportivo per prepararsi alla sfida di domani contro la Danimarca, ma ha deciso di non partecipare all’allenamento. Fonti della federazione hanno comunicato che un macchinario necessario per il suo lavoro non era disponibile nella palestra dello stadio.

La Federazione portoghese ha garantito che non ci sono problemi fisici per Ronaldo, il quale dovrebbe essere presente alla rifinitura di oggi. Tuttavia, la tensione è evidente, tanto che anche il presidente federale Pedro Proença ha cambiato i suoi programmi per recarsi a Copenaghen, cercando di evitare domande scomode dai giornalisti.

Per cercare di placare le polemiche, Ronaldo ha postato una foto sui social con indosso la maglia del Portogallo e una bandiera, ma il clima rimane teso.