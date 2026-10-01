Malagò difende Bianchedi dopo le dimissioni

Giovanni Malagò ha espresso il suo pieno sostegno a Diana Bianchedi, membro della Giunta Coni e capodelegazione della Nazionale di calcio, dopo le sue dimissioni. Queste sono state rassegnate in seguito alle critiche ricevute dal ministro dello sport, Andrea Abodi, riguardo alla posizione di Bianchedi sul commissariamento della federpesi.

Malagò ha descritto l’intervento di Abodi come “non convenzionale, sgrammaticato e fuori luogo” e ha dichiarato di essere d’accordo con la decisione di Bianchedi. Durante un’assemblea di Lega Pro, ha sottolineato che le critiche del ministro non sono una novità quando si parla di questioni legate al calcio.

Inoltre, Malagò ha osservato che Bianchedi si è sentita turbata dalle parole del ministro, ritenendole inadeguate rispetto alle dinamiche interne della giunta. Ha ribadito l’importanza di mantenere l’autonomia nello sport, evidenziando un consenso unanime sugli eventi recenti.