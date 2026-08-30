Serie A, i top della domenica: il solito Calha, Frattesi si prende la Lazio

I match della domenica della seconda giornata di Serie A hanno dato i loro verdetti: ecco chi sono stati i migliori

Seconda giornata di campionato, e primi big match della stagione: tra Napoli e Como a spuntarla sono gli uomini di Fabregas per 2 reti a 1. Baturina e Douvikas fanno incassare la prima sconfitta stagionale per Allegri, a niente vale la rete di Hojlund. Vince, invece, l’Inter, che a Cagliari passa grazie ad una rete di Calhanoglu in avvio di gara.

Il terzo match di giornata, tra Genoa e Lazio, ha visto i biancocelesti vincere per 1 a 0 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi, che sembra essersi già inserito a pieno regime nella formazione di Gattuso. Ecco quali sono stati i giocatori che si sono distinti negli incontri, a partire proprio dall’ex Inter.

I top degli incontri

Sono bastate due giornate a Davide Frattesi per prendersi la Lazio. Dopo il gol all’esordio in biancoceleste, l’ex Inter si conferma. E’ lui il volto della vittoria contro il Genoa. Ha voglia di prendersi responsabilità e di tornare protagonista, e si vede. Ha ritrovato la cattiveria dei tempi migliori.

Chi invece è una certezza è l’ex compagno Hakan Calhanoglu: il turco non sbaglia e trascina l’Inter con la sua rete nella vittoria contro il Parma. Insieme a lui, da copertina le prestazioni di Pavard, schierato a sorpresa da Chivu al posto di Bisseck e riscopertosi “l’interista” con una prestazione di alto livello e Barella, migliore in campo dei nerazzurri.

Copertine anche per Baturina per quanto riguarda il Como, che oltre a qualità e geometrie nella gara contro il Napoli riscopre anche l’istinto da centravanti. Sono loro i grandi protagonisti di questi match della domenica della seconda giornata di campionato.