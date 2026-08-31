Serie A, i top dei match del Lunedi: Malen va volare la Roma. Sama lancia la Dea

Atalanta e Roma vincono i posticipi del lunedi e volano entrambe a 6 punti in classifica, chiudendo la seconda giornata del campionato di Serie A.

Atalanta – Bologna e Lecce – Roma chiudono in questa giornata di Lunedi la seconda giornata del campionato di Serie A. I bergamaschi e i capitolini vincono i rispettivi incontri e arrivano a 6 punti in classifica. La Roma, in particolare, guida la graduatoria forte di una migliore differenza reti rispetto alle avversarie.

Lecce – Roma infatti finisce 0 a 4 per gli uomini di Gasperini. Una doppietta di Malen, il gol di Soule, che le voci di mercato di questi mesi non sembrano aver intaccato, e l’atteso Rodrigo Mora firmano il poker che fa volare gli uomini di Gasperini. Per la Dea, invece, vittoria al fotofinish: è la rete di Samardzic al 96′ a firmare la vittoria e regalare i tre punti.

I top degli incontri

Parlando delle prestazioni individuali, in casa Roma il volto da copertina è sempre quello di Malen: dopo la tripletta nel match di esordio, la doppietta anche nella seconda giornata di campionato. Cinque reti, e già in cima alla classifica dei cannonieri: Malen riparte da dove aveva lasciato la scorsa stagione, gol a raffica. Il bomber giallorosso si conferma una delle operazioni di mercato più riuscite dell’ultimo periodo pe quanto riguarda la serie A. Menzione speciale per Mora, che ha iniziato con il piede giusto la sua avventura giallorossa e oltre ad una rete porta a casa una solida prestazione.

Per l’Atalanta l’uomo decisivo e Lazar Samardzic. In una serata lontana dalle performance migliori per i bergamaschi, il centrocampista entra nella ripresa e cambia l’incontro pescando il gol allo scadere e piegando il Bologna. Sono loro i top degli ultimi match che chiudono la giornata di campionato.