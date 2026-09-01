Serie A, chiude il mercato: il bilancio delle Big, l’Inter guida ancora la classifica

Serie A, si chiude il mercato: il bilancio delle grandi squadre. L’Inter guida ancora la classifica, ecco il punto.

Con la fine del calciomercato, è tempo di primi bilanci per i club di Serie A. Sono state, come prevedibile, ore frenetiche per alcuni, mentre altri hanno invece preferito chiamarsi fuori dalla corsa finale.

Ma come escono da questo mercato le big? Chi si è veramente rinforzato e chi meno? Proviamo un po’ a fare il punto.

Mercato, il bilancio delle big

Partendo dall’Inter, i nerazzurri possono ritenersi soddisfatti. Stones e Jones alzano il livello del mercato, Qualcosa in più, forse, poteva essere fatto in attacco. Sta di fatto che i campioni d’Italia sono riusciti a rinforzarsi e partono ancora favoriti. Mercato invece di consolidamento per il Napoli: gli azzurri, sostanzialmente, puntano sulla rosa dello scorso anno, forte della sua completezza. La scommessa per de Laurentiis si chiama Massimiliano Allegri.

Grandi protagoniste, invece, Roma e Como, che cercano conferme dopo una storica qualificazione Champions. I due club sono stati assoluti protagonisti sul mercato: i giallorossi hanno rinnovato senatori come Dybala e Mancini, e hanno aggiunto profili come Castro, Molina, Mora, Koulierakis ad una rosa già forte, resistendo agli assalti per i propri big. Il Como ha invece trattenuto a sorpresa Nico Paz, ed è riuscita a rinforzare la rosa con nomi “da big” come Chalobah e Kean.

Il Milan è partito fortissimo con gli arrivi di Ramos e Gila, Mora è buon prospetto, la sensazione però è che manchi ancora qualcosa ai rossoneri, anche alla luce della partenza di Leao. Discorso simile per la Juventus, che ha risolto il dilella portiere con Vicario, rinforzato la difesa con Lucumi, effettuato acquisti importanti come Alajbegobic, Kolo Muani in avanti. A centrocampo, però, il rinforzo necessario non è arrivato.