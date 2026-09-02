Inter, Ausilio saluta, Baccin al suo posto: la questione divide i tifosi

Piero Ausilio lascia l’Inter. Scossono in casa nerazzurra, ecco che cosa sta succedendo.

E’ certamente uno scossone l’addio di Piero Ausilio all’Inter. Il dirigente, in nerazzurro da 28 anni con diverse mansioni a scalare sino ai vertici del club, dal 2014 principale responsabile della direzione sportiva, ha rescisso il suo contratto in scadenza nel 2027.

La società aveva proposto ad Ausilio un rinnovo sino al 2028 per portarlo co ntrattulmente a livello di Chivu, ma il dirigente si aspettava un prolungamento più lungo come segno di fiducia e ha declinato la proposta, come riportato dai prinicipali esperrti di mercto. Per lui possibile una esperienza in Premier League, dopo la corte del Tottenham.

Al suo posto intanto all’Inter è stato ufficializzato Dario Baccin, braccio destro di Ausilio che negli ultimi anni si è occupato soprattutto del mercato per le givoanili e che adresso avrà il compito della direzione sportica anche per la prima squadra.

L’addio di Ausilio divide la piazza

La notizia ha chiaramente diviso molto i tifosi nerazzurri, tra chi ricorda gli acquisti di scarso successo di Ausilio, soprattutto nel periodo pro Marotta, e recrimina qualche dichiarazione in passato non troppo felice sul fronte mercato, e chi invece lo elogia per quanto fatto e per gli enormi risultati raggiunti negli ultimi anni. Da più fronti, però, arrivano certamente ringraziamenti nei confronti del dirigente.

Anche la scelta di Baccin non trova consensi unanimi: da un lato chi ritiene che la contiuità sia la scelta migliore e tira un sospiro di sollievo per avere comunque un uomo “di calcio” e non uno di conti come quelli spesso scelti dai fondi, dall’altrp chi ritiene che così, alla fine, non si cambi poi molto dal punto di vista delle strategie di mercato e avrebbe voluto invece una sterzata netta e nomi nuovi. E voi da che parte state?