Serie A, le stelle lanciano il Como: Baturina, Paz e Diao per il poker al Genoa

Il Como stende anche il Genoa. Gli uomini di Cesc Fabregas vincono per 4 a 1: i top dell’incontro

Il Como non è più una Cenerentola, ma si candida ad essere una delle regine del nostro campionato. Dopo l’expoloit della scorsa stagione la squadra di Fabregas è partita con grandi certezze, nuove consapevolezze, un mercato da big e la voglia di confermarsi ai vertici del calcio italiano e dire forte e chiaro che la qualificazione in Champions della passata stagione non è stata un caso isolato.

Al momento, il bottino recita un pareggio e due sconfitte, e prestazioni in crescita dopo il passo falso del pareggio della prima giornata contro l’Udinese e la vittoria di prestigio contro il Napoli. Contro il Genoa, Il Como mette a segno un 4a 1 convincente e ambizioso, firmato da tre dei giocatori di maggior talento.

I top dell’incontro

Il tabellino recita gol di Baturina, doppietta di Diao e poker di Nico Paz. E proprio loro tre sono i volti della vittoria del Como. Baturina si conferma uno degli uomini più in forma della squadra, dopo la buona prestazione contro il Napoli tira fuori un altro coniglio dal cilindro. Qualità, corsa, geometrie, gol: è certamente uno dei giocatori più interessanti del Como di Fabregas.

Il Genoa deve poi affrontare un Diao Imprendibile, segna un gol per tempo ma la sua prestazione è molto di più: semina il panico nella difesa avversaria. Menzione anche per Nico Paz, segna un gol, ne sfiora un altro, Ma ancora di più si rivela fondamentale per la squadra di Fabregas.

Arriviamo proprio all’allenatore. Se è vero che ad andare in campo sono i calciatori, Cesc Fabregas è il vero artefice del progetto e del successo del Como. Visionario in panchina tanto quanto lo era in campo, la sua squadra cresce alla velocità della luce ed esprime un calcio moderno e propositivo.