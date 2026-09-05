Serie A, pazze rimonte: Lautaro trascina l’Inter, Gasp beffa l’Atalanta con Soulè, Fiorentina ancora KO

Serie A. i migliori della giornata: pazze rimonte. Inter nel segno di Lautaro. Soulé lancia la Roma. Mandragora, gol dell’ex.

E’ stata una giornata nel segno delle rimonte. I match del sabato della terza giornata di campionato terminano in tre ribaltoni. La Fiorentina dopo essere passata in vantaggio con Pellegrino perde 2 a 1 contro il Torino per le reti di Mandragora e Adams.

Pazza rimonta dell’Inter a San Siro contro il Napoli: uno due degli azzurri con le reti di Politano e Hojlund, ma i nerazzurro reagiscono. Lautaro sigla il 2 a 1, Thuram Pareggia, e nei minuti di recupero è ancora il capitano nerazzurro a regalare la vittoria ai campioni d’Italia con la rete del definitivo 3 a 2 che chiude un match spettacolare e ricco di occasioni.

In serata, la Roma di Gasperini nei cinque minuti finali ribalta il vantaggio dei bergamaschi con Ederson: Hermoso all’89’ e Soulé al 93′ lanciano i giallorossi.

I top dei match del sabato

La copertina non può che essere di Lautaro Martinez: con una doppietta dal peso specifico non indifferente il Toro lancia l’Inter alla vittoria nel big match contro gli uomini di Allegri. Sugli scudi anche Marcus Thuram, autore di un grande ingresso in partita. Per gli azzurri da segnalare, invece, la prova di Hojlund, che oltre ad aver segnato ha creato diversi grattacapi alla difesa nerazzurra.

Mandragora è l’MVP del match tra Torino e Fiorentina: sfoggia la specialità della casa, il tiro da fuori, e inguaia la sua ex squadra. In una serata in cui Dybala splende ma non segna, l’eroe in casa Roma si chiama Hermoso. Un baluardo in difesa, si riscopre anche goleador. E’ certamente lui uno degli artefici della vittoria giallorossa.