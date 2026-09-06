Serie A, Juve e Milan, pari dalla panchina: i top dell’incontro

Milan e Juventus hanno pareggiato sul risultato di 1 a 1 nel posticipo della domenica della terza giornata di Serie A.

La giornata dei big match si chiude con uno degli incroci più attesi, quello tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Milan di Ruben Amorim. I bianconeri più propositivi, ma non riescono a cogliere le occasioni avute, soprattutto con Conceicao, i rossoneri, più chiusi rispetto a quanto hanno abituato in questo avvio di stafione, capitalizzano: alla fine finisce 1 a 1, grazie alle reti di Cissé al 68′ e Gatti, che al 92′ trova il pari bianconero.

Due subentrati, che dalla panchina spezzano l’inerzia dell’incontro e decidono la gara. Un Juve – Milan, insomma, in linea con quanto visto negli ultimi anni, poche occasioni, e un punto a testa. Ben lontana, insomma, dai ritmi frenetici messi in campo da Inter e Napoli nel big match di ieri. La classifica ora dice 7 punti per entrambe le squadre, a -2 dalle capoliste.

I top dell’incontro, Cissé si conferma

Guardando ai migliori dell’incontro, viene facile pensare in primis ai due protagonisti delle reti: Cissé dopo il gol a Torino torna in città per firmare un’altra importante rete. Da sicuro partente, a promessa più interessante di questo avvio di stagione rossonero. Se l’avversario si chiama Juventus, rete e prestazione non possono che avere un certo peso.

Tra i bianconeri, la copertina è sicuramente di Gatti che firma la rete del pareggio all’ultimo secondo. Menzione speciale anche per Conceicao, il più pericoloso per i bianconeri, che continua ad essere intraprendente ma non fortunatissimo in zona gol. Oggi è il palo a negargli la gioia della rete. Sono loro i top di questo big match di inizio campionato. I due allenatori portano a casa qualche certezza, tanti dubbi, e un punto comunque non banale.