Fiorentina, torna Vanoli: le prime giornate costano care a Grosso

Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore. La società ha deciso di esonerare Grosso dopo le prime giornate.

Ribaltone in casa Fiorentina ad appena tre giornate dall’inizio del campionato. Fabio Grosso non è più l’allenatore dei Toscani. Fatali le pesanti sconfitte contro Roma (4 a 0), Frosinone (3 a 0) e Torino (2 a 1). La società viola decide subito di cambiare le carte e esonerare il tecnico.

In casa viola questo campionato era stato approcciato con ben altre aspettative dopo un mercato importante e una squadra completamente rivoluzionata rispetto alla deludente stagione dello scorso anno. Complici i tanti cambiamenti, i risultati in queste prime giornate non sono ar”rivati, e la società questa volta ha deciso subito di invertire rotta, non senza qualche critica. Diversi tifosi, come si può leggere dai vari commenti sui social,avrebbero pazientato e dato il tempo all’allenatore di fare apprendere i suoi dettami ad una rosa appena costruita praticamente da zero. Così non è stato. “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile” si legge nella nota.

Fiorentina, Vanoli nuovo allenatore