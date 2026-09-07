Fiorentina, torna Vanoli: le prime giornate costano care a Grosso

di

Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore. La società ha deciso di esonerare Grosso dopo le prime giornate.

Ribaltone in casa Fiorentina ad appena tre giornate dall’inizio del campionato. Fabio Grosso non è più l’allenatore dei Toscani. Fatali le pesanti sconfitte contro Roma (4 a 0), Frosinone (3 a 0) e Torino (2 a 1). La società viola decide subito di cambiare le carte e esonerare il tecnico.

grosso
Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore. La società ha deciso di esonerare Grosso dopo le prime giornate. (AnsaFoto) – serieanews

In casa viola questo campionato era stato approcciato con ben altre aspettative dopo un mercato importante e una squadra completamente rivoluzionata rispetto alla deludente stagione dello scorso anno. Complici i tanti cambiamenti, i risultati in queste prime giornate non sono ar”rivati, e la società questa volta ha deciso subito di invertire rotta, non senza qualche critica. Diversi tifosi, come si può leggere dai vari commenti sui social,avrebbero pazientato e dato il tempo all’allenatore di fare apprendere i suoi dettami ad una rosa appena costruita praticamente da zero. Così non è stato. “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile” si legge nella nota.

Fiorentina, Vanoli nuovo allenatore

Al suo posto, la società sceglie di affidarsi proprio all’uomo che, prendendo la Fiorentina lo scorso anno in una situazione complicatissima, è riuscito a centrare la salvezza. “ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra.Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento”. si legge nella nota.
Fiorentina, Vanoli nuovo allenatore (AnsaFoto) – serieanews

Una notizia che, di contro, lascia contenta un’altra parte di tifoseria. Vanoli infatti è stato tra quelli applauditi lo scorso anno, e non giudicati dai tifosi responsabili dell’annata al di sotto degli standard vissuti dalla Fiorentina. Quest’anno, con una situazione ben più agevole, è chiamato a far decollare la nuova rosa viola.