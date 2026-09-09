Inter, esordio amaro ma con la certezza di giocarsela

L’Inter perde a Madrid ma torna a Milano con nuove certezze dalla partita contro il Real Madrid.

L’Inter torna da Madrid con l’amarezza della sconfitta per 2 reti a 1, ma anche la certezza di avere portato a casa una prestazione all’altezza da quello che probabilmente è il palcoscenico più prestigioso del mondo del calcio. I due gol del Real Madrid, siglati nel primo tempo prima da Mbappe e poi da Valverde, sono figli di due errori grossolani della difesa nerazzurra.

Errori che condannano l’Inter alla sconfitta (la rete di Carlos Augusto nella ripresa illude soltanto di poter riprendere la gara nel finale) ma che non cancellano quanto di buono fatto nel corso della gara. Perché nel primo tempo è l’Inter a fare la partita e a mettere i difficoltà il Real, vanificando però tutto in 10 minuti di follia che una squadra come il Real non pedona di certo.

Inter, una sconfitta che porta certezze

L’Inter dimostra di poter contare su ua manovra efficace ad altissimi livelli, su un gran gruppo e su una squadra pronta a sacrificarsi. La distanza con la super big Real esiste, ma è meno grande di quanto si possa pensare. Questa sera, la differenza è stata negli errori e nel cinismo.

Chivu porta a casa, però, anche la reazione di una squadra che ha saputo restare in partita e di giocatori (come per esempio Josep Martinez e Bisseck) che si sono messi subito l’errore alle spalle finendo per salvare i nerazzurri in altre situazioni e, se non facendo cancellare quanto fatto, quanto meno riscattandolo. E’ una sconfitta, dunque, che nonostante tutto porta certezze all’ambiente nerazzurro. Se è vero che questa era solo la prima partita, l’umore per il proseguo del maxi girone non può che essere fiducioso.