Napoli-Arsenal, il muro di Allegri resiste 75′ minuti, poi passano i Gunners

Napoli – Arsenal, i Gunners passano nel finale nella gara contro gli azzurri. La resistenza dura 75′.

L’esordio in Champions League del Napoli contro l’Arsenal è, come prevedibile, molto complicato. Gli azzurri sistemano il muro difensivo e aspettano la giusta ripartenza per colpire gli uomini di Arteta, imbrigliati dal blocco basso messo in campo da Allegri. Una gara, si potrebbe prevedere, secondo previsioni, visto anche il divario economico tra i due club. Il Napoli resiste, ma alla fine si piega.

Il piano gara resiste sino al 75′, quando Odegaard sblocca il risultato su assist di Tzolis e abbatte il muro del Napoli. Dopo una partita di sofferenza, il Napoli non riesce a portare a casa il risultato. Si porta dietro, però, buone sensazioni per quanto riguarda la tenuta della difesa, che invece aveva traballato contro l’Inter.

Passi avanti, invece, vanno certamente fatti dal punto di vista del gioco offensivo e della manovra, che ha visto gli azzurri essere surclassati dagli inglesi, ma l’Arsenal è certamente una delle sfide più difficili che i campani si troveranno ad affrontare in stagione, e con un atteggiamento più spregiudicato, probabilmente, il rischio di un passivo più pesante sarebbe stato ben maggiore. La sensazione è che i punti persi da recriminare, in questo avvio di stagione, siano altri.

I top dell’incontro

Tra i migliori dell’incontro, non a caso, i due portieri: Meret e Milinkovic Savic. Il primo, costretto ad uscire per un fastidio accusato durante il primo tempo, fa un paio di interventi importanti prima di lasciare il campo. Nella ripresa Milinkovic Savic non può nulla sulla rete di Odegaard, ma salva un passivo peggiore.

Chiusura su Massimiliano Allegri: riesce quasi nel suo obiettivo di bloccare l’Arsenal. Quel quasi, però, non è un dettaglio. Meglio essere quasi riusciti a pareggiare senza aver provato a vincere o meglio perdere giocandosela? Il tema, che ormai d’abitudine, è destinato a dividere.