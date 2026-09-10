Como, notte magica: esordio da brividi in Champions, poker al Lipsia

Como, notte magica. Esordio da brividi in Champions League. La squadra di Fabregas rifila 4 reti al Lipsia.

Vincere in Champions non è roba da tutti i giorni, farlo all’esordio assoluto nella competizione lo rende ancora più incredibile. Se poi è contro un avversario ostico come il Lipsia, e il tabellino recita Como 4- Lipsia 1 (grazie alle reti di Baturina, Diao, Douvikas e Perrone), va da sé che la parola per Fabregas e i suoi ragazzi non possa che essere una sola: capolavoro.

Dai campi delle serie minori all’Europa più prestigiosa: la rapida scalata del Como ha pochi eguali nella storia del calcio, e tanto è merito di Cesc Fabregas. “Un predestinato” direbbero alcuni, certamente uno dei giovani allenatori più interessanti del panorama mondiale. Un futuro da top allenatore che pare ormai apprecchiato, dopo aver brillantemente superato anche la prova europea.

Il suo como tiene fede alla sua identità e al suo calcio, non si fa intimidire, e tira fuori una prestazione incredibile per festeggiare al meglio questo esordio speciale.

I migliori in campo

Il primo nome in lista non può che essere quello di Martin Baturina, per sempre nella storia come il primo marcatore nella storia europea del Como. E’ suo un gol Champions atteso una vita intera, ma sarebbe ingiusto ridurre tutto a quello: centrocampista davvero totale. Anche lui, come il suo allenatore, diretto a grandi passi verso una carriera top.

In lista un altro dei talenti del Como, Diao, una spina nel fianco per la difesa avversaria. Menzione finale per Ramon: un mastino nella retroguardia del Como. Gli altri segnano, lui contribuisce a frenare le ambizioni del Lipsia. Sono loro, principalmente, i volti di questo magico esordio. Il Como saluta la Champions nel miglior modo possibile.