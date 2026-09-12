Serie A, Mastantuono si prende la Fiorentina: tripletta nel poker al Venezia

La Fiorentina batte il Venezia 4 a 2 e con Vanoli porta a casa i primi punti stagionali. Super prestazione di Mastantuono.

Tra i colpi più attesi del mercato estivo c’è sicuramente Franco Mastantuono, arrivato alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid nel tripudio generale. Sino a questo momento, il talento argentino aveva faticato, così come la sua squadra. I viola avevano perso le prime tre gare di campionato contro Roma, Frosinone e Torino. Sconfitte che hanno portato alla rottura tra la società e Fabio Grosso, primo tecnico esonerato di questa Serie A. Al suo posto è arrivato Vanoli, che alla prima contro il Venezia porta a casa i tre punti proprio grazie alla prestazione maiuscola dell’ex River Plate.

Finisce 4 a 2 per i viola, grazie alla tripletta di Mastantuono (29′ 30′ e 84′ le reti) e al gol di Pellegrino. Adams e Hainaut firmano le due reti per il Venezia, che non bastano però ai lagunari.

Fiorentina, Mastantuono sugli scudi

Inutile dire che la copertina, oltre che per il rientro di un Vanoli che porta già i primi risultati, è tutta per Mastantuono. L’argentino segna infatti tre reti da record, mai uno straniero così giovane era riuscito a fare così velocemente una tripletta in serie A, il più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una doppietta. Una serata, insomma, da ricordare che ha inorgoglito anche il giocatore, come da lui stesso confessato nel post partita.

Da sottolineare anche la prestazione di Pellegrino, a segno, e di Fagioli, già rigenerato dopo la cura Vanoli. La Fiorentina, insomma, dopo un avvio difficile sotto la guida di Vanoli mette la prima pietra verso il rilancio, forte di una formazione certamente di importante talento, ma che ha anche bisogno di molto lavoro e di ricercare quell’alchimia, equilibro, e automatismi venuti a mancare nelle prime giornate. Intanto, Mastantuono si è ufficialemente presentato al campionato italiano.