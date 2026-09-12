Serie A, Moreira salva il Milan. Il Cagliari non si ferma

Serie A, sorprese nei match del sabato: il Milan salvato da Moreira. Il Cagliari batte l’Atalanta.

Risultati a sorpresa nel sabato di Serie A. Lazio e Milan pareggiano 2 a 2 nel match delle 18. Biancocelesti avanti per 2 reti a zero nel primo tempo, grazie ai col di Cancellieri e Noslin. Milan nel segno di Diego Moreira, che in due minuti nella ripresa ribalta il risultato e firma una doppietta.

Grande avvio di stagione per il Cagliari, che batte per 2 a 1 l’Atalanta. Mendy e Maldini stendono i bergamaschi, non basta la rete di Scamacca. Genoa e Frosinone portano a casa un punto ciascuno, finisce uno a uno.

Moreira man of the match, Pisacane guida il Cagliari

La copertina della serata è certamente quella di Diego Moreira, che si prende il posto di uno Estupinan a dir poco in difficoltà nella ripresa e mette a segno una doppietta che lo presenta ufficialmente al calcio italiano. Impatto sulla gara davvero devastante: Basta pochissimo per diventare il nuovo idolo dei rossoneri. Spunto e qualità, suona la carica in un momento in cui tutto sembrava perso. Tra i biancocelesti, invece, è Cancellieri il migliore in campo, oltre alla rete regala una grande prestazione alla squadra.

Sarebbe facile, per il Cagliari, parlare di Mendy e Romano, autori dei gol che hanno regalato la vittoria ai sardi. Ancora una volta, però, è da sottolineare la prestazione di Alessandro Romano, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il centrocampista ha sorpreso tutti, e a suon di prestazioni si è conquistato i riflettori e la chiamata nella nazionale azzurra. Menzione anche per Pisacane: il Cagliari ha avuto un avvio di campionato davvero importante. Tanto del merito è sicuramente suo che sino a questo momento ha portato grandi risultati sulla panchina dei sardi.