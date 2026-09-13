Serie A, Napoli scopre Favasuli, Juve, non basta Zhegrova

Seria A, i match della domenica: Napoli trascinato da Favasuli, il Sassuolo batte la Juventus nonostante un super Zhegrova

Nella Domenica di Serie A, il Napoli vince per 1 rete a 0 contro il Bologna. Per gli azzurri a segno Lobotka, che basta a portare a casa i tre punti.

Il Sassuolo batte la Juventus al fotofinish: neroverdi avanti con Esposito al 65′, poi pareggia Zhegrova all’82, ancora avanti gli emiliani con Bowie all’89, 2 a 2 siglato ancora da Zhegrova al 91. Alla fine a decidere è la rete del definitivo 3 a 2 per il Sassuolo di Adzic al 94′.

I migliori in campo

Per il Napoli, la menzione speciale va certamente a Lobotka, perfetto nel dettare i tempi della manovra azzurra oltre che nel mettere il suo sigillo sulla gara. Il vero uomo copertina, però, è Costantino Favasuli: l’ex Catanzaro, entrato per sostituire Politano, ravviva la fascia, semina il panico nella trequarti avversaria e serve a Lobotka la palla del vantaggio. Napoli sta imparando a conoscerlo.

Per la Juventus, l’MVP è certamente Zhegrova, che entra in campo nella ripresa e con una doppietta stravolge completamente la partita e la manovra offensiva bianconera. Alla Juventus, però, i suoi gol, che riprendono il vantaggio del Sassuolo per due volte, non bastano a portare punti: a vincere alla fine sono i neroverdi.

Per il Sassuolo, oltre alle ovvie menzioni per gli autori dei gol che hanno determinato la vittoria degli uomini di Aquilani, Esposito su tutti, vivace in attacco, la copertina va a Matic: il serbo è fondamentale nel gestire le ripartenze neroverdi e nel dettare i tempi della squadra. Questa sera si riscopre assistman per la rete di Esposito. Sono questi i prinicipali volti della domenica di Serie A.