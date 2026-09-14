Serie A, Barella trascina l’Inter. Roma, ancora Malen. Como non si ferma

Serie A, Inter trascinata da Barella. Roma, ancora Malen. Il Como non si ferma e continua a vincere.

La Champions League non sembra avere arrugginito Inter, Roma e Como: le tre big sono ripartite fortissimo anche in questa giornata di campionato, riportando tutte e tre la vittoria. Gli uomini di Fabregas hanno vinto per 2 a 1 sul Parma. Jacobo Ramon e Kaiki Bruno firmano le reti decisive, inutile il gol nel finale di Romero per gli Emiliani.

In casa Roma è ancora definitica la coppia Dybala-Malen, che confeziona, rispettivamente, assist e gol in occasione del match contro il Torino. Di Pisilli l’altra rete sul finire di gara, per il 2 a 0 finale.

Vittoria in rimonta, invece, per l’Inter: avvio tragico dei nerazzurri che nella prima mezz’ora vanno sotto due a zero contro l’Udinese. Alla fine, però, la rete di Carlos Augusto accorcia le distanze e scuote i nerazzurri, che a quel punto riprendono in mano la gara e dilagano con Thuram, Esposito e Bonny. Inutile la rete di Gueye nel finale.

I migliori della giornata

Il nome da sottolineare per l’Inter è quello di Nicolò Barella: nelle vesti di capitano per l’assenza di Lautaro Martinez trascina i suoi con una prestazione super. Segna, inventa, corre, regala cose utili in ogni zona del campo: è un Barella in versione totale.

La Roma, al di là dei “soliti noti” Dybala e Malen, e di un Pisilli in grande spolvero, ha sfoggiato una buona prova per quanto riguarda i suoi difensori: Balerdi e Mancini meritano certamente una menzione nella setaya giallorossa.

Chiudendo con il Como, Ramon “ruba la scena” alle stelle del centrocampo della squadra: roccioso in difesa, efficace in attacco. Si scopre bomber in una serata non semplice dopo l’esordio in Champions.