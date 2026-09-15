Bologna, fine all’era Tedesco: pronto Palladino

Il Bologna avrebbe deciso di separarsi da Domenico Tedesco. Al suo posto Raffaele Palladino, pronto a subentrare prima del prossimo incontro.

Il Bologna sembra indirizzata a canbiare allenatore e a chiudere l’esperienza sulla panchina rossoblu di Domenico Tedesco. L’incontro tenutosi nella giornata di oggi tra le psrti avrebbe fatto emergere le difficoltà di uscire dalla situazione attuale sotto la guida del tecnico, spingendo la società a sondare altri profili. Per tedesco, che aveva firmato un contratto da due anni a due milioni, sarebbe in arrivo l’esonero già prima della prossima gara di campionato prevista contro il Torino.

Il Bologna ha avuto un avvio di campionato particolarmente complicato: nelle quattro giornate si qui disputate del torneo i rossoblu hanno conquistato solo un punto (il 2 a 2 nel derby contro il Sassuolo), mentre sono arrivate sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli. Il calendario, certo, non è stato dei più semplici, ma il Bologna sembra intenzionato comunque a procedere con un cambio alla guida della squadra e a provare a risollversi dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

Palladino pronto a subentrare sulla panchina del Bologna

Il nome preferito dalla società per succedere sarebbe quello di Raffaele Palladino, in cerca di una nuova avventura dopo l’esperienza all’Atalanta. Il nome di Palladino era già stato sondato in precedenza, e questa volta il tentativo parrebbe destinato ad andare a buon fine.

Come si legge sul quotidiano, salvo clamorosi colpi di scena infatti si attende solo l’ufficialità per il saluto di Tedesco al Bologna e la scelta del nuovo allenatore. L’obiettivo è invertire subito la tendenza e iniziare a fare punti. Dopo Grosso e la Fiorentina, insomma, un’altra panchina del nostro campionato è molto vicina a poter saltare nelle prossime ore.