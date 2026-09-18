Inter e Roma: confronto sul valore delle due squadre

Il dibattito sul valore delle due storiche squadre di calcio, Inter e Roma, si fa sempre più acceso, soprattutto in vista della sfida in programma domani allo Olimpico.
Nonostante entrambe le squadre occupino la stessa posizione in classifica, c’è un notevole divario economico tra i due club. Secondo le stime di Football Benchmark, l’enterprise value dell’Inter supera i 2 miliardi di euro, arrivando a toccare i 2137 milioni, mentre il valore della Roma si attesta a 730 milioni.
Questa analisi non mette in evidenza solo le differenze nelle performance sul campo, ma riflette anche l’impatto dei risultati ottenuti negli ultimi anni e della partecipazione alla Champions League, che ha contribuito ad allargare ulteriormente il divario economico tra i due club.
Il divario finanziario rappresenta un fattore cruciale nella rivalità tra Inter e Roma, suggerendo che, al momento, le sole performance sul campo non sono sufficienti a colmare queste differenze.