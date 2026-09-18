Pulisic escluso dalla nazionale Usa, Musah convocato

Christian Pulisic non sarà tra i convocati dell’allenatore degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, per le prossime quattro partite della nazionale. Le sfide si giocheranno contro Perù, Cile, Messico e Canada, anche se le date esatte non sono state comunicate.

Al contrario, Yunus Musah, compagno di squadra di Pulisic al Milan, è stato incluso nella lista dei convocati.

Il tecnico del Benfica, Ruben Amorim, ha commentato la situazione di Pulisic, mettendo in evidenza l’importanza di procedere con cautela a causa delle recenti difficoltà del giocatore. Amorim ha affermato: “Dobbiamo essere prudenti. Pulisic ha giocato solo 45 minuti a Roma”. Questa dichiarazione mette in luce le attuali condizioni fisiche del calciatore e le scelte strategiche del mister.

Inoltre, Amorim ha discusso della preparazione della sua squadra in vista della sfida contro il Lecce, senza però rivelare dove sia stata tenuta la conferenza. Ha rimarcato l’esigenza di migliorare nella finalizzazione, prendendo spunto dalle prestazioni recenti.

È curioso notare che oggi Pulisic celebra il suo 28° compleanno, rendendo la sua esclusione dalla nazionale un tema ancora più interessante.