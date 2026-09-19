Il Palermo conquista la vetta della Serie B con una rimonta

Il Palermo si riprende la vetta della Serie B grazie a una rimonta vincente contro il Padova, chiudendo l’incontro con un punteggio di 2-1 nella 5ª giornata di campionato.

Nonostante un inizio difficile, con il Padova che ha segnato dopo soli sette minuti grazie a Pastina, i rosanero hanno saputo reagire con grande carattere. Nel finale del primo tempo, Vavassori ha trovato il gol del pareggio, riportando equilibrio nella sfida.

Il momento decisivo è arrivato a sette minuti dalla fine, quando Vavassori ha siglato la rete che ha deciso l’incontro. Questa vittoria consente al Palermo di mantenere saldamente il primo posto in classifica.

Negli altri match della giornata, il Benevento ha superato la Carrarese grazie a un gol di Prisco, mentre la sfida tra Cremonese ed Entella si è conclusa senza reti, sullo 0-0.

Questi risultati giungono prima della pausa dedicata alle Nazionali, rafforzando ulteriormente la posizione di vantaggio del Palermo.