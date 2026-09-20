Incidenti in Thailandia: Andros Townsend colpito da un rullo compressore

Momenti di paura per Andros Townsend il 20 settembre 2026, a causa di un rullo compressore durante il riscaldamento prima della partita tra PT Prachuap e Pattani FC. L’incidente si è verificato allo stadio Tinsulanon, dove le due squadre si apprestavano a scendere in campo.

L’attaccante inglese si trovava girato di spalle, mentre provava un colpo di tacco vicino alla linea laterale, quando non si è accorto dell’arrivo del macchinario di manutenzione, entrato in campo senza controllo. Le immagini dell’accaduto, diffuse rapidamente sui social, mostrano le reazioni spaventate di giocatori e staff.

Per fortuna, Townsend ha riportato solo un lieve fastidio all’anca e alla coscia. Dopo l’incidente, è rimasto a disposizione, sedendosi in panchina e rientrando in campo al terzo minuto di recupero. Il PT Prachuap ha poi chiuso la partita con un convincente 3-0.

Townsend, che ha accumulato 13 presenze e 3 gol con l’Inghilterra, è attualmente impegnato nel campionato thailandese dopo un periodo trascorso all’Antalyaspor. Il suo club occupa la quarta posizione in classifica dopo le prime tre giornate.