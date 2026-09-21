Robinho Jr segna doppietta con il Genoa Primavera

Robson de Souza Junior, conosciuto come Robinho Jr, ha lasciato il segno nel match tra il Genoa Primavera e l’Atalanta, realizzando una doppietta. Questo è avvenuto il 20 settembre 2026, esattamente 4631 giorni dopo l’ultimo gol del padre, Robinho, in Italia.

Il giovane attaccante ha dimostrato tutto il suo talento con due giocate di grande classe. La prima è stata un dribbling sul portiere, che ha portato a un facile tap-in a porta vuota. Nella seconda occasione, ha superato un difensore con un tunnel, concludendo poi con un tiro morbido e preciso sul secondo palo.

Robinho Jr, nato il 17 dicembre 2007, ha mosso i primi passi nel calcio nel Santos, proprio come suo padre. Ha fatto il suo debutto con la prima squadra del Santos il 17 luglio 2025 contro il Flamengo. La sua performance ha catturato l’interesse di diversi club, compresi quelli italiani, fino a portare il Genoa a prenderlo in prestito dal Santos.

Il trasferimento prevede un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni di euro in bonus se verrà convocato nelle Nazionali Under 20 o maggiori di Brasile o Italia. Attualmente, Robinho Jr è parte della Primavera rossoblù, allenata da Mimmo Criscito, ma cresce la curiosità di vederlo all’opera in Prima Squadra.

La sua popolarità è aumentata anche per recenti eventi, tra cui un litigio pubblico con Neymar, e il costante sostegno del padre, Robinho, attualmente in carcere a causa di una condanna.