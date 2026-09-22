Kalulu, pilastro della difesa bianconera: in campo senza sosta

Pierre Kalulu si afferma come uno dei punti di riferimento della difesa della Juventus, avendo giocato tutte le prime sei partite della stagione, sia in campionato che in Europa League, senza mai saltare un minuto. Questa sua costanza lo distingue tra i calciatori di movimento impegnati nelle competizioni europee.

Kalulu è uno dei pochi a poter vantare tale continuità, insieme a De Winter e Pavlovic del Milan, Di Lorenzo e Rrahmani del Napoli, e Ramon del Como. Nella scorsa stagione, il difensore ha sfiorato un traguardo quasi perfetto, collezionando 49 presenze su 50, fermandosi solo a causa di un’espulsione controversa contro l’Inter.

Nonostante una stagione precedente brillante, Kalulu ha dovuto affrontare la delusione di non essere convocato per la nazionale francese ai Mondiali, nonostante avesse avuto opportunità di mettersi in mostra in amichevoli contro il Brasile e la Colombia.

In questa stagione, l’inizio non è stato dei migliori per lui, con una media voto di 5,75 e senza gol o assist da registrare. Tuttavia, per Spalletti e per la Juventus, Kalulu continua a rappresentare una figura fondamentale all’interno della squadra.