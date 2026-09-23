Malagò visita gli Azzurri a Coverciano

Giovanni Malagò ha fatto visita agli Azzurri di Roberto Mancini presso il centro tecnico di Coverciano. Durante il suo intervento, ha esortato i giocatori a mostrare un forte senso di responsabilità e a mantenere alto l’entusiasmo in vista dei prossimi impegni della Nations League.

Questa è stata la prima visita di Malagò come presidente della Figc nel centro tecnico, dove ha sottolineato l’importanza di valori come la consapevolezza e ha evidenziato la pressione positiva che la Nazionale deve fronteggiare. Ha anche parlato della necessità di instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico e delle aspettative che ne derivano.

Il presidente si è mostrato fiducioso riguardo al gruppo scelto dal ct, che comprende sia giovani promesse che giocatori con più esperienza. Ha notato come la squadra stia diventando sempre più multietnica e ha ribadito l’importanza di pianificare per i prossimi grandi tornei internazionali, senza però trascurare gli eventi attuali.

Malagò ha accennato anche a nuovi investimenti destinati a rendere Coverciano un punto di riferimento ancora più importante per il calcio italiano, anche se non ha fornito dettagli specifici su queste iniziative.

Per quanto riguarda il dossier stadi per Euro 2032, il presidente ha comunicato di aver inviato una lettera alle amministrazioni comunali e ad altri soggetti coinvolti per raccogliere eventuali aggiornamenti formali da integrare entro la scadenza del 30 settembre.

Infine, riguardo ai rumors su un possibile calo di supporto da parte della Lega di Serie A, Malagò ha dichiarato di non aver ricevuto conferme e si aspetta aggiornamenti in merito nelle prossime ore.