McTominay torna al lavoro al Napoli dopo l’intervento

Scott McTominay è tornato a lavorare presso il SSC Napoli Training Center. Il centrocampista scozzese ha iniziato una sessione personalizzata in palestra, dopo aver affrontato un intervento per una lieve aritmia benigna.
Come ha comunicato la società, McTominay ha intrapreso un iter riabilitativo che, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe consentirgli di rientrare già in occasione della 6ª giornata di campionato.
Il giocatore ha saltato le ultime partite contro Inter, Bologna e Fiorentina, ma spera di essere disponibile per la sfida contro il Frosinone dopo la pausa.