De Laurentiis difende Allegri e parla del calcio italiano

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ribadito il suo sostegno a Massimiliano Allegri in vista dell’importante sfida contro il Villarreal in Champions League.

De Laurentiis ha manifestato piena fiducia nella squadra e ha chiarito di non aver mai messo in dubbio le capacità del tecnico. Ha sottolineato i successi ottenuti da Allegri nel corso della sua carriera, affermando: “Mai avuto dubbi su Allegri. Come si può giudicare uno che ha vinto così tanto?”.

Durante la premiazione dei Collari d’Oro al Coni, il presidente ha anche parlato del ritorno alla difesa a tre nella partita contro il Frosinone, ritenendo che questa scelta tattica abbia dato una maggiore sicurezza al gruppo.

Riguardo alla situazione del calcio italiano, ha espresso il suo supporto per Giovanni Malagò, criticando al contempo il commissariamento della Figc. Ha dichiarato che “la stupidità governa l’Italia” e ha esortato a sostenere Malagò, che considera un imprenditore di valore.

Infine, De Laurentiis ha lanciato un appello per migliorare le prospettive del calcio in Italia, avvertendo che senza cambiamenti il settore potrebbe trovarsi ad affrontare gravi difficoltà.