Allegri si sta preparando per una trasferta che ha un significato particolare, con il Napoli che sarà impegnato contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Questa partita è fondamentale per mantenere alto il morale dopo la vittoria contro il Torino e il pareggio in Champions League contro il Manchester.

Il rapporto di Allegri con Reggio Emilia è caratterizzato da alti e bassi. Qui ha vissuto momenti di grande successo, come l’inizio della sua avventura che ha portato il Sassuolo dalla Serie C alla Serie B nel 2007, ma ha anche affrontato periodi difficili, con due pesanti sconfitte e un esonero nel 2014 e nel 2015.

Adesso, il Napoli deve fare attenzione a non incappare in un altro passo falso. Il Sassuolo, pur non essendo in una posizione tranquilla, rappresenta una sfida da affrontare con cautela. Allegri dovrà mantenere la concentrazione, evitando distrazioni, per prevenire ulteriori battute d’arresto.