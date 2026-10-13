Critiche alla Juventus: dal sesto posto alla mediocrità

La situazione attuale della Juventus continua a generare forti critiche tra i tifosi. Un post su Facebook di JuveLive.it esprime una delusione profonda per i risultati ottenuti dalla squadra.

Stando a quanto riportato, la Juventus sta faticando a mantenere il livello di eccellenza atteso, trovandosi adesso al sesto posto in classifica e coinvolta nella lotta per un quarto posto che non assicura trofei. I tifosi parlano di “mediocrità e rassegnazione”, evidenziando una evidente mancanza di carattere e personalità nei giocatori.

Il post fa riferimento anche a un meme di Luciano Spalletti, che sembra riassumere il sentimento di impotenza dei tifosi dopo le partite. La richiesta che emerge è chiara: “RIDATECI LA JUVENTUS”.