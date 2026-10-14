Espulsione di Olise: polemiche dopo il match di Champions

Michael Olise, attaccante del Bayern Monaco, è al centro di accese discussioni dopo la sua espulsione nel match di Champions League del 14 ottobre 2026 contro i Viking.

Il calciatore, già ammonito, ha lanciato il pallone contro un avversario, un gesto che ha avuto gravi conseguenze per la sua squadra. La partita, giocata su un campo sintetico, si è conclusa con un punteggio di 3-3, lasciando il Bayern a bocca asciutta dopo una trasferta difficile.

Questo comportamento non è passato inosservato nello spogliatoio. Harry Kane e Vincent Kompany lo hanno richiamato con fermezza, con Kane che ha espresso il suo disappunto in modo diretto.

Come risultato immediato dell’espulsione, Olise dovrà scontare una squalifica nella prossima sfida di Champions League contro l’Arsenal, una perdita pesante, vista l’importanza del giocatore nell’attacco del Bayern.