I tifosi del PSG hanno messo in scena una coreografia provocatoria durante la partita contro il Manchester City, svoltasi all’Etihad Stadium. Questo è avvenuto mentre la squadra parigina era in vantaggio con un punteggio di 3-0.

Il settore ospiti ha girato le spalle al campo, abbracciandosi e saltando insieme, dando vita al Poznan. Questa coreografia è diventata un simbolo per i tifosi del Manchester City, che la praticano dal 2010, dopo una partita contro il Lech Poznan.

Il gesto dei tifosi avversari ha assunto un significato di superiorità, soprattutto in un momento in cui il risultato sembrava già deciso. Una scena particolarmente evocativa ha visto Donnarumma, ex portiere del PSG, immortalato di spalle mentre osservava la curva dei suoi vecchi sostenitori.

Il Poznan trascende il mondo del calcio; ha infatti oltrepassato i confini sportivi. Il frontman degli Oasis, Liam Gallagher, ha persino invitato il pubblico durante un concerto a ripetere la coreografia, creando così un legame simbolico tra la band e il Manchester City.