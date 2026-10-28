Formazione del Grifone: dubbi e certezze per la partita

La partita del Grifone si avvicina e ci sono diverse incognite riguardo alla formazione. Traoré potrebbe prendersi una pausa, mentre El Shaarawy sembra destinato a partire dalla panchina. Al fianco di Osmajic, il mister potrebbe scegliere tra Colombo e Vitinha.

Buone notizie arrivano da Sow ed Ehizibue, che hanno recuperato completamente, con l’olandese pronto a tornare titolare sulla destra. Tuttavia, il tecnico del Grifone sta ancora valutando il sistema di gioco, considerando l’opzione di adottare uno schema a specchio contro la Juventus.

In difesa, Marcandalli sembra pronto a riconquistare un posto da titolare, affiancato da Ostigard e Vasquez. Anche il centrocampo potrebbe subire delle modifiche, con Frendrup in pole per guidare la linea, e Baldanzi in corsa per una maglia da titolare.

Il tecnico De Rossi si prenderà ancora del tempo per le sue decisioni, monitorando le condizioni di Messias e El Shaarawy. Quest’ultimo, che ha annunciato l’imminente arrivo del suo primogenito, potrebbe iniziare la partita dalla panchina.

Infine, la situazione in attacco è più complicata: Osmajic è stato titolare nelle ultime tre gare senza mai uscire dal campo, e sembra difficile che De Rossi decida di rinunciare a lui. Il ballottaggio per la seconda punta è tra Colombo e Vitinha.