Genoa batte Juventus 2-0: De Rossi elogia la squadra

Il Genoa ha ottenuto una netta vittoria per 2-0 contro la Juventus allo stadio Ferraris. In conferenza stampa, l’allenatore Daniele De Rossi ha commentato la prestazione, evidenziando la continuità del gruppo e i progressi raggiunti.

De Rossi ha elogiato la squadra, mettendo in risalto la crescita individuale dei giocatori e la solidità del gruppo, oltre alla pazienza mostrata dalla società nei momenti difficili. Ha affermato che questo successo rappresenta un passo avanti in un percorso di sviluppo avviato da alcune settimane.

Particolare attenzione è stata rivolta a Vitinha, descritto come un esempio di impegno e intelligenza. De Rossi ha sottolineato come il giocatore si sia allenato con passione e come la sua prestazione sia stata fondamentale. Anche Tommaso Baldanzi ha ricevuto riconoscimenti per la sua prontezza quando è stato chiamato in causa.

Il tecnico ha parlato della gestione delle energie, considerando il calendario fitto di impegni, e ha espresso parole di sostegno per Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, sperando che riesca a riprendersi dalla sconfitta. De Rossi ha riconosciuto il valore della rosa bianconera, nonostante le assenze.

Guardando alla prossima partita contro il Lecce, De Rossi ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare l’avversario, preparando la sfida con la giusta mentalità. La squadra deve mantenere alta la concentrazione dopo la vittoria contro la Juventus.

In conclusione, De Rossi ha rimarcato che il successo è il risultato di un lavoro di squadra e della pazienza della società, evidenziando l’unione del gruppo che ha affrontato momenti difficili senza mai perdere fiducia in se stesso.