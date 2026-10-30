Diffida giocatori Serie A dopo 9ª giornata

Si è chiusa la 9ª giornata di Serie A con il pareggio tra Fiorentina e Atalanta. In vista del turno infrasettimanale, il Giudice Sportivo ha pubblicato la lista dei giocatori in diffida.

Attualmente, quattro calciatori devono prestare particolare attenzione: Ostigard (Genoa), Bracaglia (Frosinone), Deiola (Cagliari) e Karlstrom (Udinese). Questi giocatori rischiano di essere squalificati in caso di un nuovo cartellino giallo.

Per maggiori dettagli sul prossimo turno e sulle partite in programma, si attende una comunicazione ufficiale.