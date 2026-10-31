Cent’anni di derby milanese tra Milan e Inter

Il 19 settembre 1926 segna l’inizio di una rivalità storica tra Milan e Inter, con il primo derby vinto dal Milan, che si impose con un netto 6-3 durante l’inaugurazione dello stadio San Siro.

Quell’evento ha dato vita a una tradizione che si prolungherà fino al 8 marzo 2026, quando si celebrerà il centesimo derby, caratterizzato da un gol di Pervis Estupinan.

La storia di questi incontri milanesi è costellata di emozioni e cambiamenti, con ogni partita che ha lasciato un segno profondo nelle generazioni che si sono susseguite.

Il derby è molto più di una semplice sfida calcistica; rappresenta una rivalità che continua a suscitare passione e coinvolgimento tra i tifosi.