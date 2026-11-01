Racing Santander-Real Madrid: dove vederla in TV

Oggi, 1 novembre 2026, il Real Madrid torna in campo per affrontare il Racing Santander nell’undicesima giornata di Liga. La partita si giocherà allo stadio ‘El Sardinero’ di Santander, con inizio fissato per le 16:15.

La squadra guidata da José Mourinho è determinata a mantenere il passo con Atletico Madrid e Barcellona, che hanno già ottenuto i tre punti nei loro incontri.

Per chi desidera seguire la partita, sarà possibile farlo in diretta su DAZN, a condizione di avere un abbonamento attivo. L’app di DAZN è disponibile su smart tv, SkyQ e su vari dispositivi come PlayStation e Amazon Firestick.

Inoltre, sarà possibile seguire l’incontro in streaming attraverso l’app mobile di DAZN, disponibile per smartphone e tablet. Chi cerca aggiornamenti in tempo reale potrà trovare una webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it.