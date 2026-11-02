Roma trionfa 5-2 contro Udinese con sei assist decisivi

La Roma ha ottenuto una vittoria convincente, superando l’Udinese con un punteggio di 5-2, grazie a sei assist cruciali durante l’incontro.

Tra i giocatori in evidenza, Wesley ha segnato il primo gol con un cross che ha permesso a Cristante di servire Mora. Soulé ha brillato con due assist: uno per Malen e un altro, su calcio d’angolo, per Ndicka. Inoltre, Castro ha fornito un passaggio decisivo per Ghilardi, mentre per l’Udinese Kamara ha fatto la sua parte con un lancio verticale che ha trovato Palma.

Questa vittoria è avvenuta nell’ambito della 10ª giornata di Serie A, che ha visto anche altri incontri di rilievo, come il derby tra Milan e Inter, terminato con una vittoria di 3-1 per i rossoneri.

La partita tra Roma e Udinese si è distinta per l’elevato numero di assist, un aspetto rilevante anche per il Fantacampionato Gazzetta, dove gli assist da parte dei subentrati garantiscono punti extra agli allenatori.

In questa serata calcistica si sono giocate anche altre partite, come Bologna–Monza, risolta da un solo assist di Miranda, e Lazio–Cagliari, terminata 2-1 con tre assist significativi.