Inter: autocritica dopo la sconfitta nel derby

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, in casa Inter è iniziata una lunga riflessione all’interno dello spogliatoio. I giocatori hanno affrontato apertamente i problemi, sottolineando gli errori e la superficialità che hanno caratterizzato la partita.

Durante il confronto, è emerso con forza che non si può continuare a regalare le partite. Anche se infortunato, Lautaro ha preso parte attivamente come capitano ai colloqui. A Rotterdam, Marcus Thuram ha descritto l’atmosfera di autocritica, mentre Nicolò Barella ha ammesso di aver interpretato male l’azione che ha portato al gol del 3-1.

Barella ha sottolineato l’importanza di aumentare il livello di attenzione e concentrazione, evitando distrazioni legate a contratti ancora da definire per giocatori come Dimarco e Calhanoglu. È stato lanciato un messaggio chiaro: queste questioni devono rimanere al di fuori del campo.

Nonostante le difficoltà, l’Inter ha mostrato una reazione positiva dopo lo 0-2, simile a quella vista in altre partite di campionato. Tuttavia, resta la sensazione che la squadra si complichi la vita quando diminuisce la tensione.