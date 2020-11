Le probabili formazioni di Lazio-Zenit alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Biancocelesti a caccia di conferme per cercare di strappare il biglietto verso gli ottavi di finale di Champions League.

Buone notizie per Simone Inzaghi, il quale, in vista del match contro lo Zenit, potrà contare sul ritorno di Luiz Felipe, guarito dal Coronavirus. Il difensore farà ritorno al centro della difesa insieme ad Acerbi e Radu. Il tecnico capitolino confermerà il 3-5-2, con Reina tra i pali con Lazzari e Fares esterni a tutta fascia.

A centrocampo poche novità: Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto agiranno in mezzo al campo, mentre Correa e Immobile faranno coppia in fase offensiva. Ancora panchina per Caicedo.

Lazio-Zenit, probabili formazioni: le scelte di Simone Inzaghi

Come accennato, Simone Inzaghi si affiderà alla solita coppia gol composta da Immobile e Correa. Caicedo, salvo clamorosi colpi di scena, troverà spazio nel corso delle ripresa. Allarme totalmente rientrato per Luis Alberto dopo le recenti polemiche: situazione serena e malumori ormai dimenticati.

Buone notizie anche per quel che riguarda il recupero di Luiz Felipe, guarito dal Coronavirus e pronto a blindare la retroguardia biancoceleste in vista della sfida contro la compagine russa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin.

