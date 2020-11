UFFICIALE – Atalanta, il top player ci sarà: lo svela Klopp

Mercoledì l’Atalanta affronta il Liverpool ad Anfield, una gara che a porte chiuse perde la magia che regala lo stadio dei Reds ma la formazione di Gasperini vuole “vendicare” la goleada incassata all’andata.

Salah è tornato dagli impegni della Nazionale egiziana positivo al Covid-19, ci sono tante polemiche perchè si presuppone che abbia favorito il contagio la partecipazione al matrimonio del fratello.

Il Liverpool ha fatto a meno di lui contro il Leicester ma è riuscito a vincere lo stesso agganciando il Tottenham in testa alla classifica.

L’annuncio di Klopp

“Salah è risultato negativo al Covid, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo proprio che mercoledì sarà a disposizione”, così Jurgen Klopp in un’intervista a Sky Sports ha dato l’annuncio del recupero dell’attaccante che viaggia a quota 10 gol e 1 assist in 13 presenze.

Sarà Klopp a decidere se Salah sarà pronto per giocare dal primo minuto, magari togliendo il posto a Shaqiri e completando il reparto offensivo con Diogo Jota e Manè.

Alisson difenderà la porta dei Reds, il giovane Williams e Tsimikas agiranno sulle corsie laterali, Philips e Matip formeranno la coppia centrale. Fabinho, Hendersson e Wijnaldum dovrebbero lavorare in mediana componendo un mix di qualità, dinamismo e fisicità.

Le scelte di Gasperini anti-Liverpool

L’Atalanta con quattro punti in tre partite è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, dovrà combattere soprattutto con l’Ajax. Fare risultato ad Anfield sarebbe un’impresa molto importante sia per l’obiettivo del passaggio del turno che per alzare il livello d’entusiasmo intorno alla Dea.

Gasperini è pronto a schierare la migliore formazione possibile: in porta ci sarà Gollini, Toloi, Palomino e Djmsiti i tre difensori, Hateboer, tenuto a riposo contro lo Spezia, e Gosens i due esterni. Pasalic e Freuler i due centrali di centrocampo, Gomez a muoversi a tutto campo a sostegno della coppia tutta colombiana Muriel-Zapata.

