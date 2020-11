Fantacalcio 8a giornata, da Romagnoli ad Hakimi: che voti sono?

I voti per il fantacalcio dopo l’8a giornata di Serie A che fanno più discutere: da Romagnoli ad Hakimi

Si è chiusa ieri l’ottava giornata di Serie A ed oggi è tempo di analisi e voti, soprattutto in ottica fantacalcio. Il campo ha detto che il Milan può davvero ambire allo scudetto dopo aver espugnato il San Paolo, ma Juventus e Inter sono comunque lì ed hanno la rosa e le qualità per ambire al titolo. Quello a cui può pensare anche la Roma di Paulo Fonseca, rullo compressore anche contro il Parma, guidato dal bomber a sorpresa Mkhitaryan, protagonista con una doppietta anche contro i gialloblù. Senza dimenticare la sorpresa Sassuolo.

Risultati a parte, il lunedì è il giorno dei commenti anche per il fantacalcio: parte oggi la rubrica di SerieAnews.com sui voti più contestati. Questa settimana attenzione alle valutazioni di Romagnoli e Hakimi: ma che voti sono? Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan, ansia Ibrahimovic: infortunio muscolare, i tempi di recupero

Voti Fantacalcio, Romagnoli e Hakimi: sufficienze immeritate

Il capitano del Milan prende una sufficienza che non va giù ai tifosi. Il difensore rossonero è, infatti, tra i colpevoli nell’azione che porta alla rete del 2-1 di Mertens. Una disattenzione che avrebbe potuto costargli l’insufficienza, ma non per i pagellisti: il 6 compare un po’ ovunque, probabilmente favorito dall’ottima prestazione complessiva della squadra e della vittoria finale portata a casa dalla squadra di Pioli.

Ragionamento che vale anche per Hakimi. Il terzino marocchino non è stato certo tra i migliori in Inter-Torino, ma riesce comunque a strappare la sufficienza. Anche qui il 6 sembra essere più di squadra che di prestazione singola e gli utenti non ci stanno: in molti valutano la prova dell’ex Borussia Dortmund da 5 e c’è anche chi esagera e chiede un 4,5. Un po’ troppo, se consideriamo che proprio Hakimi ha conquistato il rigore che ha consentito all’Inter di ribaltare il match contro i granata.

Voti discussi, ma anche voti approvati all’unanimità: Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic conquistano tutti a suon di gol. E chi li ha al fantacalcio può gongolare…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Conte, è pazza Inter: tutte le rimonte più emozionanti dei nerazzurri

Infortunati Serie A: Bonucci-Chiellini fuori un mese, Milan senza Leao