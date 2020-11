Luca Orellano, esterno offensivo del Velez Sarsfield, piace al Napoli: contatti con il club azzurro ma distanza sulla valutazione

Il Napoli pensa anche al futuro e butta lo sguardo in Argentina. E’ lì che Giuntoli ha messo gli occhi su Luca Orellano, attaccante esterno del Velez Sarsfield. Come riporta Calciomercato.it, gli azzurri hanno chiesto informazioni tramite l’entourage del calciatore e la società sudamericana, ma la risposta non è stata accolta bene dai partenopei. La valutazione fatta dal Velez, infatti, è di 15 milioni di euro, cifra giudicata elevata per il classe 2000.

Orellano in questa stagione ha disputato già 12 partite, mettendo a segno un gol con il Gimnasia di Diego Armando Maradona. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, contatti per Orellana: in gol contro Maradona

Il 20enne argentino è stato protagonista proprio contro l’idolo di Napoli. Con il suo Velez ha segnato il gol del pareggio contro il Gimnasia del Pibe de Oro. Una rete arrivata proprio allo scadere del match che ha fatto andare su tutte le furie Maradona. Magari un indizio per il suo futuro considerato il legame indisollubile tra la maglia azzurra e l’ex fuoriclasse argentino. Per il momento ci sono i primi contatti e la valutazione fatta dal Velez Sersfield: 15 milioni di euro per il talento che ha fatto arrabbiare Maradona.

