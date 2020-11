Atletico Madrid, paura per Diego Costa: ha una trombosi venosa profonda

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una trombosi venosa alla gamba destra

Simeone perde Diego Costa. L’allenatore dell’Atletico Madrid dovrà fare a meno del suo attaccante per diverse settimane. Forse mesi. Non si tratta di un infortunio, ma il problema emerso è decisamente delicato. Dopo gli esami svolti questa mattina presso la Clinica dell’Università di Navarra, si è scoperto che Diego Costa ha una trombosi venosa profonda spontanea alla gamba destra. L’annuncio ufficiale è arrivato da pochi minuti con il club spagnolo che ha comunicato gli esiti dei test a tutti i tifosi.

📋 @DiegoCosta sufre una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha. No tiene relación con traumatismo ni lesión previa y queda pendiente de evolución.

Condizioni Diego Costa: le parole del medico

Una brutta notizia, questa, per Simeone, che perderà il suo attaccante per un bel po’ di tempo. Il dottor Gonzalez, intervenuto al quotidiano AS, ha spiegato quelle che potrebbero essere state le cause della trombosi. Tra queste, a quanto pare, c’è anche il Coronavirus: “Può essere, sì, e potrebbe servire un trattamento con Eparina per più di 6 mesi. Il congedo medico dipenderà dall’evoluzione. In generale, se hai un’infiammazione dell’intera gamba, puoi stare fermo almeno un mese. Ma se non ti riposi – ha concluso il dottore – il rischio è che il trombo si stacchi e possa arrivare al polmone. Per questo il calciatore deve stare attento, curarsi e riposarsi”.

La stagione sfortunata di Diego Costa

In questa stagione l’attaccante spagnolo era stato condizionato da un infortunio muscolare che lo aveva già costretto a saltare sei partite. In totale, Diego Costa aveva totalizzato cinque presenze in campionato, complessivamente 184′ in campo, con all’attivo un gol, quello realizzato alla prima giornata nella vittoria per 6-1 dell’Atletico Madrid contro il Granada. Dopo, diversi spezzoni di gara e ora uno stop che si preannuncia piuttosto lungo.

