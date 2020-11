Tutte le nomination e le categoria del The Best Fifa 2020. Cristiano Ronaldo in corsa come migliore giocatore dell’anno, insieme a Messi, Neymer e Lewandowski.

Tutto pronto per le premiazioni del “The Best Fifa 2020″. Cristiano Ronaldo concorrerà al titolo di miglior giocatore dell’anno. Tra i portieri spazio per Allison e Keylor Navas, mentre occhio all’assegnazione del Premio Puskas (Gol più bello della stagione), con Suarez in lista grazie al gol messo a segno nella passata stagione contro il Maiorca.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, la solitudine di Cristiano Ronaldo: vuole di più

The Best Fifa 2020, tutte le categorie: anche Thiago Alcantara tra i migliori

The Best FIFA, miglior giocatore della stagione

Thiago Alcântara (Spagna / FC Bayern München / Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portogallo / Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgio / Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Neymar (Brasile / Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Spagna / Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egitto / Liverpool FC )

Virgil van Dijk (Olanda / Liverpool FC)

The Best FIFA, Portieri

Alisson Becker (Brasile / Liverpool FC)

Thibaut Courtois (Belgio / Real Madrid CF)

Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Germania / FC Bayern München)

Jan Oblak (Slovenia / Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Germania / FC Barcelona)

The Best FIFA, miglior Allenatore

Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Germania / FC Bayern München)

Jürgen Klopp (Germania / Liverpool FC)

Julen Lopetegui (Spagna / Sevilla FC)

Zinedine Zidane (Francia / Real Madrid CF)

Premio Puskas, Gol più bello

Shirley Cruz (CRC) – Costa Rica v. Panama [Concacaf qualificazioni olimpuche donne] (28 gennaio 2020)

Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo [Brasileirão – Brasile] (25 agosto 2019)

Jordan Flores (ENG) – Shamrock Rovers FC v. Dundalk FC [Lega d’Irlanda] (28 febbraio 2020)

André-Pierre Gignac (FRA) – UANL Tigres v. Pumas UNAM [Liga MX – Messico] (1 marzo 2020)

Sophie Ingle (WAL) – Arsenal WFC v. Chelsea FC Women [FA Women’s Super League – Inghilterra] (19 gennaio 2020)

Zlatko Junuzović (AUT) – SK Rapid Wien v. FC Red Bull Salzburg [Bundesliga – Austria] (24 giugno 2020)

Hlompho Kekana (RSA) – Mamelodi Sundowns FC v. Cape Town City FC [South African Premier Soccer League] (20 agosto 2019)

Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [Premier League – Inghilterra] (7 dicembre 2019)

Leonel Quiñónez (ECU) – Universidad Católica v. CSD Macará [Serie A – Ecuador] (19 agosto 2019)

Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca [Liga – Spagna] (7 dicembre 2019)

Caroline Weir (SCO) – Manchester City WFC v. Manchester United WFC [FA Women’s Super League – Inghilterra] (7 settembre 2019)

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

UFFICIALE – Juventus, tegola Demiral: infortunio per il difensore, i tempi di recupero

Pirlo annuncia una svolta tattica per la Juventus