La morte di Diego Maradona non può cancellare la sua grandezza: è stato il più grande dieci di tutti i tempi, alle sue spalle giganti che non toccano la vetta

A poche ore dalla morte di Maradona, è già stato detto tutto da tutti. Un evento che ha spezzato i cuori dei tifosi di tutto il mondo e che ha messo in luce il cordoglio unanime del calcio per El Pibe. Un affetto che nasce dalla incommensurabile grandezza di Maradona sul terreno di gioco, quell’afflato di tecnica, carisma, genio e visione che solo Diego ha mostrato da quando un pallone rotola su un campo in erba.

El Diez, inarrivabile: tutti gli altri dato meno al calcio

Questo il motivo per il quale diventa facile, anche in un giorno così triste per tutti quelli che amano questo gioco, celebrare la sua grandezza come il miglior numero dieci di tutti i tempi. Anche volendo annoverare un gigante come Pelé come un 10 puro, anche se si trattava più di un attaccante centrale.

Poi, saltando di epoca in epoca, guardando alle maglie che dal secondo dopoguerra ad oggi hanno illuminato stadi e tv, hanno fatto sognare e viaggiare con la fantasia, hanno creato paradigmi e status, diventa quasi impossibile non regalare ad un altro argentino il podio, quel terzo posto tra i numeri 10 che, senza commettere mai lesa maestà, Leo Messi merita per quanto ha fatto vedere, anche senza mai esser determinante con la sua nazionale e senza mai lasciare l’amata Catalogna.

Proviamo, allora, a stilare questa classifica dei 10 migliori numeri 10 che il calcio ci ha donato:

MARADONA PELE MESSI PUSKAS PLATINI SCHIAFFINO ZICO SIVORI RONALDINHO BAGGIO



