Napoli-Roma, la notizia è ufficiale: Gattuso senza Osimhen

Napoli-Roma senza Osimhen per Gattuso: questa la notizia ufficiale arrivata dai canali social del Napoli. Ecco dei convocati per la Roma

Napoli-Roma si disputerà questa sera al San Paolo alle ore 20.45 e Gattuso non avrà Victor Osimhen. per la nona giornata di Serie A. Il match sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Questi i convocati del Napoli: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.

Altre assenze per il tecnico azzurro: probabile formazione

Per il Napoli, quindi, oltre ad Osimhen, dovrà fare a meno di Hysaj e Rrahmani, ancora fermati dal Covid, oltre allo squalificato Bakayoko, espulso durante la gara con il Milan. Lo schieramento ipotizzato alla vigilia per il Napoli di Gattuso dovrebbe esser questo: 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, l’ex Manolas e Koulibaly al centro, mentre a sinistra torna Mario Rui dopo la titolarità di Ghoulam in Europa League contro il Rijeka. In mediana spazio a Demme che dovrebbe fare coppia con Fabian Ruiz, mentre Lobotka partirà dalla panchina. In attacco, sulla linea dei trequartisti, da destra verso sinistra, Lozano in vantaggio su Politano, Zielinski al centro dopo una buona ora nel match di giovedì, mentre Lorenzo Insigne, da capitano, si riprenderà la corsia mancina. Ruolo di prima punta per Dries Mertens. Per la Roma prevedibile il 3-4-2-1 con Fonseca che ha trovato la quadratura attorno a questo modulo.

